【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

《經濟通通訊社１０日專訊》昨日（９日）恒指低開６點，報２００３９點。最高升２０５
點報２０２５０點，最低跌１８９點報１９８５６點。恒指收報２０００３點，跌４２點或
０﹒２１％。
按額度計算，北水全日淨流入５﹒９億元人民幣，減少３２﹒３％。北水淨買入最多的個股
依次是天齊鋰業（０９６９６）、騰訊（００７００）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多
的依次是美團（０３６９０）、理想汽車（０２０１５）、港交所（００３８８）。
主板成交８２１﹒８４億元增加９﹒７％。其中港股通成交１６０﹒１億元，佔總成交
１９﹒５％。
＊美團打車推「高峰全免佣」活動＊
上海近期高溫預警信號頻發，打車高峰時段多個區域出現車輛供不應求的狀況。據《上海證
券報》報道，美團打車最新在滬設立聯合辦公室，通過科學規劃調度、增加車輛運力、熱門區域
「更近司機優先派單」等方式，大幅壓縮用戶高溫天打車等待時間。司機方面，美團打車提供早
晚夜三段式「高峰全免佣」活動。同時，司機可額外獲得高額現金獎勵，以增加收入。照此估算
，司機收入平均可提升三成以上。
此外，美團打車將持續招聘運營調度專家，擴充聯合辦公室人員規模。
天齊鋰業升５﹒３９％報８５﹒０５元，北水淨買入２﹒１億元；騰訊控股跌０﹒４７％報
２９８元，北水淨買入１﹒６億元；中國神華升３﹒４４％報２２﹒５５元，北水淨買入１﹒３
億元。
美團跌２％報１７６元，北水淨賣出４億元；理想汽車跌３﹒９４％報１２６﹒８元，北水
淨賣出３﹒１億元；港交所跌１﹒０７％報３５２﹒４元，北水淨賣出２﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
天齊鋰業 （０９６９６） ２﹒１２
騰訊控股 （００７００） １﹒５７
中國神華 （０１０８８） １﹒３２
華虹半導體 （０１３４７） ０﹒４３
佳源國際控股 （０２７６８） ０﹒２２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美團 （０３６９０） －４﹒００
理想汽車 （０２０１５） －３﹒１０
香港交易所 （００３８８） －２﹒３４
華潤電力 （００８３６） －０﹒８１
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒４８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動