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11/08/2022 08:47

【虛幣世界】美國ＣＰＩ數據顯示通脹緩和，加密貨幣高走

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美國公布ＣＰＩ數據顯示美國通脹到頂，市場預期９月再
加息四分三厘機會下降，美債收益率下挫，美國同樣回落，加密貨幣市場普遍上揚，目前比特幣
貼近２４０００美元水平，以太幣亦重返１８００美元。
　　不過，加密貨幣交易所仍然寒冬，據數據顯示，Ｃｏｉｎｂａｓｅ第二季仍然錄得紀錄虧損
達１１億美元，營收下滑逾６０％至８﹒０８３億美元，也低於預期，數字資產價格暴跌對
Ｃｏｉｎｂａｓｅ交易所造成沉重打擊，而該公司股價今年迄今已下跌６５％。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３９６５﹒６４元（美元．下同），升０﹒０５％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８６４﹒５３元，升０﹒６０％；艾達幣報
０﹒５４４７元，升１﹒３６％；瑞波幣報０﹒３８２８元，升０﹒３７％。（ｕｌ）
　
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