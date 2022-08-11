【虛幣世界】美國ＣＰＩ數據顯示通脹緩和，加密貨幣高走

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美國公布ＣＰＩ數據顯示美國通脹到頂，市場預期９月再

加息四分三厘機會下降，美債收益率下挫，美國同樣回落，加密貨幣市場普遍上揚，目前比特幣

貼近２４０００美元水平，以太幣亦重返１８００美元。

不過，加密貨幣交易所仍然寒冬，據數據顯示，Ｃｏｉｎｂａｓｅ第二季仍然錄得紀錄虧損

達１１億美元，營收下滑逾６０％至８﹒０８３億美元，也低於預期，數字資產價格暴跌對

Ｃｏｉｎｂａｓｅ交易所造成沉重打擊，而該公司股價今年迄今已下跌６５％。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３９６５﹒６４元（美元．下同），升０﹒０５％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８６４﹒５３元，升０﹒６０％；艾達幣報

０﹒５４４７元，升１﹒３６％；瑞波幣報０﹒３８２８元，升０﹒３７％。（ｕｌ）



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