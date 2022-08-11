【紓困措施】旅發局「夏日賞賞你」４﹒８萬份獎賞中午１２時開搶

《經濟通通訊社１１日專訊》旅發局早前宣布，為慶祝香港回歸２５周年，將舉行「夏日同

賞。就在香港」的「夏日賞賞你」獎賞計劃，為市民送上２０萬份限量獎賞。第三批將今日中午

１２時推出，涉逾４﹒８萬份限量獎賞，先到先得，換先即止。

新一批獎賞涵蓋６２個景點及「優質旅遊服務」計劃認證的餐飲、零售商戶等，包括鏞記酒

家單一消費滿１０００元即？７５０元；牛涮鍋２５折優惠價７２元，享用原價２８８元１人放

題；金至尊珠寶購買正價珠寶鑽飾或定價黃金貨品滿３０００元減２０００元等。

市民可以在旅發局指定網站登記帳戶，在今日中午１２時起在網上以先到先得方式領取優惠

，加入電子平台的「我的錢包」，並在領取後３０日內使用。每人只限領取每款限量獎賞一次，

而每個「我的錢包」只可同時儲存３份限量獎賞。

「夏日賞賞你」集約２０萬份零售、餐飲、主題樂園及景點的限量獎賞，逾２００個景點及

獲得「優質旅遊服務」計劃認證的商戶參與。最後一批獎賞將於８月２５日中午１２時可領取。

電子平台同時搜羅由逾 １００ 間商戶提供的精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。

（ｃｌ）





