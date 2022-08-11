【夜期時段】即月期指最新報２００１９點，跌８點，低水６３點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００３４點，升７點，低水４８

點，最新報２００１９點，跌８點，低水６３點，合約成交５３４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８１６點，升３點，低水７點，最新報６８１１點，跌２

點，低水１２點，合約成交２７９張。

