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11/08/2022 14:36

【修例風暴】浸大學生會前會長方仲賢出獄，將赴英修讀國際關係

　　《經濟通通訊社１１日專訊》浸會大學學生會前會長方仲賢於２０１９年在深水埗購買鐳射
筆後遭警員截查拘捕，早前被裁定拒捕及妨礙司法公正罪成，判囚９個月，今早刑滿出獄。
　　方仲賢受訪時表示，將赴英國倫敦大學亞非學院修讀國際關係，為期三年。他將在未來數周
離港，以趕及９月初開學。他表示，期待在英國有新開始。（ｓｌ）（ｚｚ）
　

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