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11/08/2022 17:33

【企業盈警】潼關黃金（００３４０）料中期純利按年跌６０％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》潼關黃金（００３４０）預期，截至今年６月底止中期，錄得
純利３０００萬元，按年跌６０％，營業額１﹒８億元，按年跌３６％。
　　該集團指，營業額及淨利潤減少乃主要由於內地加強疾病控制措施及其他政策導致期內於不
同時期停產及產量下降，導致生產及銷量下降。（ｈｙ）

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