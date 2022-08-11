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11/08/2022 09:18

【聚焦人幣】美匯急跌，人幣中間價彈２８８點返６﹒７３近一月高

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３２４，
較上個交易日升２８８點子，創今年７月１４日以來近一個月新高，上個交易日報６﹒７６１２

　　美國通脹升幅有放緩跡象，投資者料聯儲局可能放軟鷹派立場，美元周三（１０日）下挫，
美匯指數紐約尾盤跌逾１％至１０５﹒２３，盤中一度跌至１０４﹒６４。市場預料９月加息
７５基點的機率由７０％降至４２％。華爾街人士指，雖然單憑７月ＣＰＩ數據，仍不足以令聯
儲局改變政策，但市場期望他們會稍微調整鷹派立場。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７３２４　－２８８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９３１６　＋３０１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０６８０　＋６５０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５７９　　－３４﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２１９４　＋５６６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７６６２　＋６２５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１０２　＋６１５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９１６８　＋１４１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１４１９　＋５５７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２６９５　＋２３２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６１２　　＋２３﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒０１９１　－１６０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４０７６　－４８０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒６５００　　＋２０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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