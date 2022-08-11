【聚焦人幣】美匯急跌，人幣中間價彈２８８點返６﹒７３近一月高

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３２４，

較上個交易日升２８８點子，創今年７月１４日以來近一個月新高，上個交易日報６﹒７６１２

。

美國通脹升幅有放緩跡象，投資者料聯儲局可能放軟鷹派立場，美元周三（１０日）下挫，

美匯指數紐約尾盤跌逾１％至１０５﹒２３，盤中一度跌至１０４﹒６４。市場預料９月加息

７５基點的機率由７０％降至４２％。華爾街人士指，雖然單憑７月ＣＰＩ數據，仍不足以令聯

儲局改變政策，但市場期望他們會稍微調整鷹派立場。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７３２４ －２８８﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９３１６ ＋３０１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０６８０ ＋６５０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５７９ －３４﹒２０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２１９４ ＋５６６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７６６２ ＋６２５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３１０２ ＋６１５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９１６８ ＋１４１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１４１９ ＋５５７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２６９５ ＋２３２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６１２ ＋２３﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒０１９１ －１６０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４０７６ －４８０﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒６５００ ＋２０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

