【新冠肺炎】上海閔行區今早開展全員核酸，梅隴鎮另行安排

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海閔行區昨日晚間發布通知稱，將於

１１日早晨０５：００－０８：００開展全區全員核酸篩查（梅隴鎮另行安排），採樣時間段實

行封閉管理，採樣結束後即解除封閉。居民憑當日核酸採樣記錄或２４小時核酸陰性證明出入居

村，沿街商戶、企事業單位的從業人員憑當天核酸採樣記錄或２４小時核酸陰性證明上崗、出入

單位。

