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11/08/2022 08:41

【新冠肺炎】上海閔行區今早開展全員核酸，梅隴鎮另行安排

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海閔行區昨日晚間發布通知稱，將於
１１日早晨０５：００－０８：００開展全區全員核酸篩查（梅隴鎮另行安排），採樣時間段實
行封閉管理，採樣結束後即解除封閉。居民憑當日核酸採樣記錄或２４小時核酸陰性證明出入居
村，沿街商戶、企事業單位的從業人員憑當天核酸採樣記錄或２４小時核酸陰性證明上崗、出入
單位。

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