【恒大困局】恒馳５再推購車權益：提車後三年內６折保值回購

《經濟通通訊社１１日專訊》恒大汽車（００７０８）旗下新能源汽車品牌恒馳，在社交平

台公布正在預售中的恒馳５的購車權益，除了此前已經提到的提車後１５日內可退車退款之外，

再推出提車後三年內６折保值回購、前一萬輛車訂金１００００元人民幣可抵２００００元人民

幣使用、整車終身質保等。（ｄｗ）

