【新冠肺炎】全國昨日陽性暴增至近兩千宗，海南佔最多１３６４宗

《經濟通通訊社１１日專訊》內地昨日新增本土確診及無症狀感染合計１９９３宗，較前日

增逾一倍。國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例７００宗。其中境外輸入病例８６宗，

本土病例６１４宗（海南５５９宗，廣東２５宗，浙江１１宗，內蒙古４宗，福建４宗，北京２

宗，江西２宗，重慶２宗，西藏２宗，湖南１宗，陝西１宗，甘肅１宗），含１９宗由無症狀感

染者轉為確診病例無新增死亡或疑似病例。

全國報告新增無症狀感染者１４６６宗，其中境外輸入８７宗，本土１３７９宗（海南

８０５宗，新疆３８０宗，西藏６６宗，浙江５６宗，江西１６宗，兵團１５宗，湖北８宗，內

蒙古６宗，甘肅６宗，廣東５宗，廣西５宗，四川５宗，河北２宗，重慶２宗，吉林１宗，河南

１宗）。



＊海南三亞：近日積壓陽性混管已清零＊



海南疫情仍在擴散，海南的本土個案有１３６４宗，三亞市佔１２００多宗。當局說，三亞

市已安排１４架次飛機，接載２１００多名因疫情滯留當地的旅客回程。在１１日三亞市召開的

新型冠狀病毒疫情防控工作指揮部發布會上，海南省疾控中心首席專家金玉明介紹：三亞大力排

查前期積壓的陽性混管，使近日積壓的陽性混管得到清零。同時加大方艙醫院和方艙酒店的建設

力度，將高風險區居家隔離的陽性感染者應收盡收，增派醫務人員將收治在方艙醫院未及時明確

診斷的加快診斷並報告。（ｃａ）







