【大國博弈】雷蒙多：佩洛西訪台後，拜登對撤中國貨關稅態度謹慎

《經濟通通訊社１１日專訊》美國商務部長雷蒙多表示，眾議院議長佩洛西訪台之後，地緣

政治局勢變得「格外複雜」，總統拜登正在非常謹慎地權衡３０００多億美元中國進口商品關稅

，希望任何決定都不會傷害美國勞工的利益。另有知情人士透露，此事讓拜登政府重新思考是否

取消對中關稅，或實施其他措施。

拜登政府評估取消對中關稅已有好幾個月的時間，財長耶倫和貿易代表戴琪在此議題上意見

分歧。雷蒙多表示，拜登「非常謹慎」，不希望做出會傷害美國勞工的決定，但兩人最近才再次

討論此事，預料拜登不久後就會有所決定。

《路透》引述數名官員報道，拜登尚未決定是否撤銷關稅，白宮正在考慮合併以下作法：取

消部分關稅，但對某些項目啟動「３０１調查」，並搭配擴大關稅豁免清單，以幫助美國企業取

得某些中國才有的物資。



＊拜登試圖在１１月中期選舉前遏制美國通脹＊



美國前總統特朗普從２０１８年開始對３０００多億美元的中國進口商品加徵關稅，因華府

在調查中認定中國竊取了美國企業的智慧財產權，並迫使他們轉讓技術。關稅覆蓋範圍包括微晶

片和化學物質等工業品，以及服裝和家具等消費品。雖然沒有直接跡象表明哪些關稅可能被取消

，但政府高級官員曾透露，降低日常用品的關稅可能有助於緩解消費者通膨。

美國物價在６月創下了１９８１年以來的最大漲幅，不過７月漲勢略有放緩。拜登政府試圖

在１１月中期選舉前遏制美國快速上漲的物價。（ｊｔ）

