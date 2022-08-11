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即市新聞

11/08/2022 10:27

【內房困局】２８城平均住房空置率１２％？貝殼：部分數據不準確

　　《經濟通通訊社１１日專訊》房地產市場研究機構貝殼研究院早前發布《２０２２年中國主
要城市住房空置率調查報告》。調查結果顯示，內地２８個大中城市平均住房空置率為１２％，
處於相對較高區間，為內地樓市投下震撼彈。不過，該機構今日凌晨又發布一份《關於住房空置
率報告的說明》，對８月５日發布的報告中所涉及到的「空置率」調研數據問題做出說明稱，本
次調研問卷由一線從業人員填寫，在實際執行中，填寫人的主觀判斷存在的偏差，調研樣本和程
序不夠規範，覆蓋範圍不夠全面，部分調研問卷數據採集有誤，導致數據不準確。
　　《２０２２年中國主要城市住房空置率調查報告》提及採樣方式，是貝殼對其業務範圍內的
小區摸底調研，將３個月以上無人居住的住房定義為「空置住房」，設定空置戶數╱總戶數即為
城市住房空置率。《說明》稱，空置率口徑無法定標準，本次調研以「房屋是否存在連續三個月
無人居住」為判斷指標，不能充分反應真實情況。
　
＊廊坊取消戶籍等購房限制，調查稱該市空置率高達１９％＊
　
　　一般來講，空置率在５－１０％之間是合理的，高於１０％則認為空置率過高，表明住房供
給過剩，存在庫存積壓風險。貝殼早前調查的城市中，僅有９個城市處於合理區間。南昌、廊坊
、佛山、重慶、武漢空置率在１５％以上，其中南昌為２０％，廊坊為１９％；深圳、北京、上
海空置率最低，均在７％以下；西安、鄭州、昆明、合肥、無錫等大部分城市處在１０％－
１５％之間。
　　值得關注的是，廊坊市作為環京城市之一，２０１６年樓市一度炙熱。至２０１７年，廊坊
開始限購，要求非本地戶籍購房需要３年連續社保或個稅。至此，北京購房人群大幅減少，市場
成交規模急速回落，部分小區樓價亦出現「膝斬」。直到近日，廊坊決定取消戶籍、社保（個稅
）等不適應當前房地產市場形勢的限制性購房條件。
　　貝殼研究院認為，一定程度的住房空置率是合理且有必要的，但過高時值得警惕。因為，高
空置率等同於大量潛在供應。當房價下跌預期較強時，大量空置房屋進入存量房市場會導致短期
供給激增，加劇供求失衡而放大房價下跌風險。今年部分城市二手房新增掛牌房源激增，一定程
度上是空置住房多的體現。（ｗｌ）

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