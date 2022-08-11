【人行操作】人行繼續２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行連續第１１日進行２０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購操作，中標利率持平２﹒１０％，今日有２０億元逆回購到期，完全對沖到期量。
人民銀行公布二季度貨幣政策報告：加大穩健貨幣政策實施力度，堅持不搞「大水漫灌」，
重點發力支持基礎設施領域建設，結構性貨幣政策工具「聚焦重點、合理適度、有進有退」。
（ｃａ）
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