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11/08/2022 09:12

【大國博弈】海關總署對美國１家企業採取暫停進口措施

　　《經濟通通訊社１１日專訊》海關部門從美國　ＫＩＮＧ　ＭＥＡＴ　ＳＥＲＶＩＣＥ，
ＩＮＣ。（注冊編號為４２６）企業輸華牛肉中檢出萊克多巴胺。依據《中華人民共和國食品安
全法》《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》規定，暫停該企業自２０２２年８月１１日
後啟運的肉類產品進口申報。上述信息已通報美國農業部。（ｃａ）
　

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