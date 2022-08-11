【台海局勢】黃海南部今起一連３日實彈射擊，期間禁止駛入

《經濟通通訊社１１日專訊》解放軍再在黃海和渤海舉行演習。中國海事局公布，黃海南部
今日起至周六，每日早上９時至下午４時進行實彈射擊，期間禁止駛入。
渤海位於北京東南約３００公里處，位於黃海灣的內海位置，北接遼東半島，南接膠東半島
。因將在黃海南部海域開展另一場軍事演習，實際上將限制整個地區的船舶交通。（ｃａ）
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