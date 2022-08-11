【新冠疫苗】青衣站及兒童醫院疫苗接種中心下周一起提供打針服務

《經濟通通訊社１１日專訊》政府宣布增加渠道便利長者幼童接種新冠疫苗，港鐵青衣站及

兒童醫院疫苗接種中心，將由下周一（１５日）起同時提供科興和復必泰疫苗的接種服務，市民

可由明日（１２日）上午９時起到２０１９冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約服務。此外，

母嬰健康院由８月１５日起，會為年齡介乎６個月至３歲的幼童在接受已預約的常規服務時，同

時提供科興疫苗接種服務。

設於港鐵青衣站和香港兒童醫院的接種中心以往只提供復必泰疫苗，市民即將可在這兩個地

點選擇科興或復必泰疫苗。香港兒童醫院會為年齡介乎６個月至１７歲的幼童和青少年接種科興

疫苗，而年齡介乎５歲至１１歲的兒童仍可繼續在該處接種復必泰疫苗。現場會有適當分隔和指

示，區分兩款疫苗的接種區域。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，希望在可行和穩妥的情況下靈活運用現有設施，地盡其用

，增加接種渠道，為市民提供更方便快捷的服務和選擇，亦特別為兒童和長者推出針對性便利措

施，以方便家長攜幼童到母嬰健康院使用服務時讓幼童同時接種新冠疫苗。現時當局也在長者健

康中心向使用者提供接種服務，方便並鼓勵「一老一幼」盡快接種疫苗保護自己。（ｈｙ）

