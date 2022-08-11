《經濟通通訊社１１日專訊》力寶（００２２６）公布，主要合營企業之附屬公司、新加坡
上市的ＯＵＥＬｉｍｉｔｅｄ披露截至６月３０日止中期業績，該集團預期可能錄得所佔合營企
業溢利不少於２﹒５億元，比去年同期增加最少約４７％。
該集團指，有關溢利增加主因合營企業之酒店業務表現改善及其財務資產公平值收益淨額以
及來自其按權益法入帳之投資對象之溢利貢獻增加所致。
該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）
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11/08/2022 08:00
【企業盈喜】力寶（００２２６）料中期佔合營溢利增最少４７％
《經濟通通訊社１１日專訊》力寶（００２２６）公布，主要合營企業之附屬公司、新加坡
上市的ＯＵＥＬｉｍｉｔｅｄ披露截至６月３０日止中期業績，該集團預期可能錄得所佔合營企
業溢利不少於２﹒５億元，比去年同期增加最少約４７％。
該集團指，有關溢利增加主因合營企業之酒店業務表現改善及其財務資產公平值收益淨額以
及來自其按權益法入帳之投資對象之溢利貢獻增加所致。
該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）
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