【企業盈警】北京健康（０２３８９）料中期虧損擴大２１００萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》北京健康（０２３８９）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損比去年同期擴大２１００萬元。

該集團指，期內虧損擴大主因由於人民幣及加元貶值，導致期內錄得匯兌虧損約１６７萬元

，而去年同期錄匯兌收益約８５７萬元，以及去年同期就聯營公司之投資作出約１３５３萬元減

值回撥，而期內沒有類同撥回。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

