【企業盈警】Ａ８新媒體（００８００）料中期盈利跌最多５２％

《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ８新媒體（００８００）公布，預期截至６月３０日止中期
淨利潤在２０００萬至３０００萬元人民幣，而比去年同期減少介乎２８﹒５７％至
５２﹒３８％。
該集團指，純利預期減少主因股權投資分紅收益減少；商譽減值損失增加，以及按公允價值
計量且其變動計入當期損益的金融資產公平值增加。
該集團預期於本月２３日公布業績。（ｗｈ）
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