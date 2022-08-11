【企業盈警】Ａ８新媒體（００８００）料中期盈利跌最多５２％

《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ８新媒體（００８００）公布，預期截至６月３０日止中期

淨利潤在２０００萬至３０００萬元人民幣，而比去年同期減少介乎２８﹒５７％至

５２﹒３８％。

該集團指，純利預期減少主因股權投資分紅收益減少；商譽減值損失增加，以及按公允價值

計量且其變動計入當期損益的金融資產公平值增加。

該集團預期於本月２３日公布業績。（ｗｈ）

