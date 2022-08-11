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11/08/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒１億人幣，買中移沽美團

　　《經濟通通訊社１１日專訊》昨日（１０日）恒指低開４６點，報１９９５６點。最高跌
４６點報１９９５６點，最低跌５３４點報１９４６９點。恒指收報１９６１０點，跌３９２點
或１﹒９６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２５﹒１億元人民幣，增加３２５﹒１％。北水淨買入最多的
個股依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、天齊鋰業（０９６９６）；淨
賣出最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交８９２﹒７２億元增加８﹒６％。其中港股通成交２０８﹒４億元，佔總成交
２３﹒３％。
　　中國移動升１﹒１７％報５１﹒８元，北水淨買入７﹒９億元；騰訊控股跌０﹒８１％報
２９５﹒６元，北水淨買入２﹒３億元；天齊鋰業升０﹒８８％報８５﹒８元，北水淨買入
１﹒８億元。
　　美團跌３﹒６４％報１６９﹒６元，北水淨賣出３﹒８億元；快手跌３﹒６４％報
７４﹒０５元，北水淨賣出３﹒５億元；藥明生物跌９﹒２６％報６７﹒６元，北水淨賣出
２﹒８億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　７﹒９１
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　２﹒３２
　　天齊鋰業　（０９６９６）　　　　　　１﹒８０
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　　１﹒５２
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　　０﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒８５
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－３﹒５３
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－２﹒８１
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－１﹒５３
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－１﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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