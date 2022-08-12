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12/08/2022 13:23

【外圍經濟】大馬第二季ＧＤＰ按年增８﹒９％，一年來增速最快

　　《經濟通通訊社１２日專訊》馬來西亞央行周五（１２日）發布最新數據顯示，該國第二季
ＧＤＰ按年增長８﹒９％，是一年來最快增速，超出市場預期。按季增長３﹒５％，亦高於預期
。央行指，經濟增長是由新冠疫後，國內需求上升及國際邊界重開，帶動服務業及製造業復甦。
　　馬國央行同時表示，第二季整體通脹和核心通脹分別為２﹒８％和２﹒５％，央行將繼續推
行貨幣寬鬆政策，但會持續評估不斷變化的經濟數據。（ｊｆ）

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