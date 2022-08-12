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12/08/2022 15:20

【外圍經濟】英國第二季ＧＤＰ按季萎縮，跌幅低於預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》英國國家統計局周五（１２日）公布的最新數據顯示，英國經
濟在第二季出現萎縮，按季下跌０﹒１％，是２０２１年初推行新冠疫情封鎖措施以來首度收縮
，但跌幅低於市場預期的０﹒２％。
　　英國今年首季ＧＤＰ錄得０﹒８％增長，造成第二季萎縮的主因是家庭及抗疫支出減少，英
倫銀行上周警告，英國經濟將在第四季陷入全球金融危機以來持續最長的衰退，預計通脹會在
１０月達到１３％以上。（ｊｆ）

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