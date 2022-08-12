【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，ＣＯＩＮＢＡＳＥ遭ＳＥＣ調查

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股走勢平穩，加密貨幣亦未見有太大波動，市場仍然消

化通脹數據及預測未來加息路徑，惟加密貨幣交易商ＣＯＩＮＢＡＳＥ隔晚股價再跌５％，有消

息稱其加密貨幣質押項目正在接受美國證交會（ＳＥＣ）的調查，該項目讓用戶通過持有某些加

密貨幣獲得獎勵。

另外，據外地媒體報導，津巴布韋將從１１月起出售小面額金幣，並正在準備採用數字貨幣

的計劃。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３９７２﹒４７元（美元．下同），升０﹒１７％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８８２﹒９６元，升０﹒１５％；艾達幣報

０﹒５２８９元，跌０﹒２５％；瑞波幣報０﹒３７８５１元，跌０﹒５３％。（ｕｌ）



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