【企業盈喜】金茂服務（８１６）料中期純利較去年同期有九成增長

《經濟通通訊社１２日專訊》金茂物業服務（００８１６）發布盈喜，預期集團截至
２０２２年６月３０日止六個月期間未經審核之公司擁有人應佔溢利，將較２０２１年同期錄得
超過９０％的重大增長，主要由於集團在管物業總建築面積增加以及增值服務收入上升。
集團中期業績八月底前刊發。（ｈｃ）
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