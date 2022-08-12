【企業盈喜】金茂服務（８１６）料中期純利較去年同期有九成增長

《經濟通通訊社１２日專訊》金茂物業服務（００８１６）發布盈喜，預期集團截至

２０２２年６月３０日止六個月期間未經審核之公司擁有人應佔溢利，將較２０２１年同期錄得

超過９０％的重大增長，主要由於集團在管物業總建築面積增加以及增值服務收入上升。

集團中期業績八月底前刊發。（ｈｃ）

