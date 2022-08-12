【大國博弈】五家中資ＡＤＲ在美退市，分析指對股價及大市影響微

《經濟通通訊社１２日專訊》今天有５家中資企業收市分別宣布，計劃將其美國存託股份

（ＡＤＲ）在美退市，預計生效日期為９月初。當中包括國壽（０２６２８）、中石油

（００８５７）、中石化（００３８６）、上石化（００３３８）及中國鋁業（０２６００）。

上述５隻股份今天全部報升。國壽收報１１﹒７６元，升０﹒３４％；中石油收報３﹒５２

元，升１﹒１５％；中石化收報３﹒７３元，升１﹒９１％；上石化收報１﹒２７元，升

２﹒４２％；中鋁收報２﹒９２元，升２﹒８２％。



＊林嘉麒：海外投資者ＡＤＲ持貨量低＊



在現時環球處於加息周期、經濟收縮，以及中美關係愈趨緊張的情況下，多家中資企業宣布

退出美國股市，這是否中國對美國採取反制措施的其中一步？兩國關係會否進一步惡化？對上述

股份的表現，以至會否對港股短期表現產生重大影響？

元宇證券基金投資總監林嘉麒接受經濟通通訊社訪問時表示，上述股份僅以ＡＤＲ在美上市

，並非中概股，外國投資者持貨量不大，而近期中美關係轉差，上述股份退出美國股市以展示姿

態居多，理應不會對該些股份有太大負面影響。

一如中國移動（００９４１）在去年１月退出紐交所，股價雖裂口低開，但其後快速反彈，

並持續走高。故不排除上述股份下周亦有類似表現。至於恒指方面，炒家或會借勢試穿二萬點心

理關口，但亦有可能出現單日轉向倒升。整體而言，上述事件短期不應該有太大負面影響。



＊郭家耀：內房問題更需關注＊



另外，正榮金融業務部副總裁郭家耀亦持類似觀點，上述５家中資企業自紐交所退市，對相

關股價乃自港股短期表現不應產生太大負面影響。

郭家耀指出，早前已有中概股阿里巴巴（０９９８８）自美股退市，而目前大市成交低迷，

反而內地房地產問題影響廣泛，奈何未見中央有大手政策支持。即使內房企業獲得資金完全「爛

尾樓」，但亦無資金繼續買地建屋，置業者亦對相關房企失去信心。港股方面，恒指仍然受制於

２０５００點，近期科技股表現較佳支持大市，中移動業績理想兼增派息，亦成為支撐大市的動

力來源。下周內地將會公布一系列經濟數據，市場亦在等待中央的政策回應。（ｐｃ）



