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即市新聞

12/08/2022 13:43

【Ａ股外援】天齊鋰業等７隻股份納入ＭＳＣＩ新興市場指數

　　《經濟通通訊社１２日專訊》ＭＳＣＩ明晟公司公布最新的季度審核變更結果。在本次調整
中，最值得關注的是ＭＳＣＩ中國指數。由於該指數被嵌套進ＭＳＣＩ新興市場指數，因此股票
進入ＭＳＣＩ中國指數，便意味著進入了ＭＳＣＩ全球標準指數系列，將獲得大量被動資金跟蹤

　　ＭＳＣＩ中國指數此次新納入７隻中國股票，分別是同仁堂（滬：６０００８５）、招商輪
船（滬：６０１８７２）、派能科技（滬：６８８０６３）、鹽湖股份（深：０００７９２）、
天齊鋰業（深：００２４６６）、雲天化（滬：６０００９６）、藏格礦業
（深：０００４０８）。剔除２隻個股，分別是旭輝永升服務（０１９９５）、龍光集團
（０３３８０）。
　　此外，ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數增加７隻成分股，分別為鵬輝能源（深：３００４３８）
、鼎勝新材（滬：６０３８７６）、鹽湖股份、派能科技、石英股份（滬：６０３６８８）、帝
爾激光（深：３００７７６）、奧特維（滬：６８８５１６）。剔除５隻成分股，分別為首開股
份（滬：６００３７６）、藍帆醫療（００２３８２）、中南建設（深：０００９６１）、生物
股份（滬：６００２０１）和華北制藥（滬：６００８１２）。
　　ＭＳＣＩ中國全股票指數指數新納入８個成分股，包括鹽湖股份、派能科技、石英股份等，
剔除２個成分股。
　　這次ＭＳＣＩ季度指數調整將於８月３１日收市後生效。因此，被新納入的個股或將在當日
尾盤迎來海外被動指數資金買入。（ｌｃ）

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