【企業盈警】偉能集團料中期應佔合併溢利降至最多７０００萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》偉能集團（０１６０８）公布，截至２０２２年６月３０日止

六個月，預期於報告期間公司擁有人應佔合併溢利將介乎約５０００萬元至７０００萬元，而去

年同期公司擁有人應佔合併溢利為約１﹒９８億元。

主要由於期內合營公司錄得虧損，其於去年同期為集團帶來應佔合營公司盈利約１﹒１３億

元。（ｂｎ）

