【夜期時段】即月期指報１９９９２點，跌１３７點，低水１８４點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０１１６點，跌１３點，低水

６０點，最新報１９９９２點，跌１３７點，低水１８４點，合約成交１４９６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８５２點，跌１點，低水５點，最新報６８０２點，跌

５１點，低水５５點，合約成交１６０１張。

