【銀色債券】工銀亞洲料銀債認購反應踴躍，推出「七免」優惠

《經濟通通訊社１２日專訊》工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，政府即
將發行的第７批銀色債券，保證息率上調至４厘，是歷年來最高，相比現時一般港元定期息率，
今批銀債息率於市場更具吸引力，估計今次認購金額及人數會較過往為高。
工銀亞洲就銀色債券，推出七大費用豁免優惠，包括認購手續費、代收利息費、贖回費（到
期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費。（ｂｉ）
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