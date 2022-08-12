【企業盈警】陸氏集團（越南）（３６６）料中期溢利跌逾４０％

《經濟通通訊社１２日專訊》陸氏集團（越南）（００３６６）發盈警，預期截至今年６月

底止六個月之淨溢利與２０２１年同期比較，將錄得下跌超過４０％。

溢利下跌的主要原因包括，由於受到煤炭價格於期內大幅上升影響，集團位於越南的水泥業

務由去年同期的溢利轉為今年期內的虧損；另外，與２０２１年同期相比，西貢貿易中心的租務

收入亦錄得下跌，而位於香港的酒店業務收入則錄得上升。（ｓｌ）

