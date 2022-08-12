【企業盈喜】盈利時（６８３８）料中期純利增１１６％

《經濟通通訊社１２日專訊》盈利時（０６８３８）發盈喜，預期截至今年６月底止六個月

之綜合純利較去年同期的１６５６﹒５萬元增加約１１６％。

集團指，該預期增加主要是由於期內毛利率因產品類別組合之銷售改變而上升；中國政府補

貼資助增加；以及一份主要人員人壽保單退保之收益。（ｓｌ）

