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12/08/2022 18:20

【企業盈警】華榮能源料中期淨虧損擴大至不多於３﹒９億人幣

　　《經濟通通訊社１２日專訊》華榮能源（０１１０１）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月，將錄得淨虧損不多於３﹒９億元人民幣，而於截至２０２１年同期，淨虧損約為８２８０萬
元人民幣。
　　集團認為，淨虧損擴大主要是由於人民幣兌美元及港元貶值導致美元及港元貨幣負債產生匯
兌差額虧損；及相關擔保合同撥備產生的額外利息。（ｓｌ）

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