【企業盈喜】德林國際（０１１２６）料中期純利按年升不少於３倍

《經濟通通訊社１２日專訊》德林國際（０１１２６）公布，截至今年６月３０日止六個月

，預期毛利將增加不少於８０％，而純利將較去年同期增加不少於３００％。有關增加乃主要由

於集團銷量及產品價格上升，導致收入增加所致。（ｂｎ）

