【大國博弈】上石化擬於本月２６日前後向美證交會申請ＡＤＲ退市

《經濟通通訊社１２日專訊》上石化（００３３８）（滬：６００６８８）公布，公司已於

今日（美國東部時間）通知紐約證券交易所公司擬根據１９３４年美國證券交易法（經修訂）自

願將代表公司Ｈ股的美國存托股份從紐交所退，並在法律條件成熟後撤銷註冊及終止其對美國證

券交易委員會的報告義務。

退市決定乃根據若干考量因素做出，包括公司發行在外的存托股所對應的Ｈ股數量與公司全

部 Ｈ股數量相比較少，公司存托股的交易量與公司Ｈ股全球交易量相比相對有限，以及維持美

國存托股在紐交所上市和該等存托股及對應Ｈ股在美國證券交易委員會註冊並遵守證券交易法規

定的定期報告及其他相關義務所涉的較大行政負擔和成本。公司董事會批准存托股退市，並根據

未來相關實際情況，在公司滿足證券交易法相關法律規定的前提下申請撤銷該等存托股和對應Ｈ

股的註冊。

公司擬於今年８月２６日或前後向美國證交會提交退市申請表格２５，將其存托股從紐交所

退市。該等退市預計在２５表格提交後１０日生效。

退市生效後，公司的存托股將不再於紐交所上市交易。公司預期將根據未來的情況，在滿足

證券交易法相關標準的前提下，終止該等存托股及所對應Ｈ股在證券交易法下的註冊，並終止相

關信息披露義務。公司亦將根據未來相關實際情況考慮是否在適當的情況下終止存托協議的規定

。（ｂｎ）

