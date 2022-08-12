【新冠疫苗】５個兒科組織發聯合聲明，食物敏感等情況非打針禁忌

《經濟通通訊社１２日專訊》本港五個兒科專業組織今日發出聯合聲明，指食物過敏並不是

禁忌症，接種新冠疫苗後觀察時間由３０分鐘縮短至１５分鐘，與一般接種人士無異。

香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科醫學會、香港兒童及青少年皮膚科學會、香港兒

科護理學院、香港兒科護士學會今日更新兒童和青少年過敏症接種新冠疫苗建議，指在最新的臨

床研究發現，新冠疫苗對６個月至１７歲的兒童和青少年接種者是安全且高效的。而接種新冠疫

苗對預防嚴重急性疾病、死亡和中、長期後遺症的個人和社會益處遠超過對新冠疫苗產生嚴重過

敏反應的風險。

聲明提到，以下情況並非接種新冠疫苗的禁忌症，在接種疫苗前毋須轉介給兒童免疫過敏及

傳染病學專科醫生進行評估，包括對新冠疫苗或其成分沒有相關連的過敏史，如食物過敏、昆蟲

毒液及塵蟎、花粉、動物皮屑、黴菌等吸入性過敏原；哮喘、鼻敏感、濕疹及慢性自發性蕁麻疹

。

另外，聲明建議以下接種者在接種疫苗後需要３０分鐘的觀察期，包括對不同類型的新冠疫

苗曾經有過敏反應的兒童、對新冠疫苗或其成分無關的藥物或疫苗過敏史的兒童、因任何原因有

嚴重過敏反應史的兒童及肥大細胞增多症患者。（ｈｙ）

