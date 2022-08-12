【新冠肺炎】本港新增４４３９宗確診個案，再多４名患者死亡

《經濟通通訊社１２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

４４３９宗新冠肺炎確診個案，包括４２２２宗本地個案，當中１２６３宗核酸檢測陽性，

２９５９宗快測經覆檢陽性，另有２１７宗輸入個案，包括１０８宗在機場發現，９５宗在檢疫

酒店發現，２７宗離開檢疫酒店後確診。

輸入個案來自３４個地方，７個地方有１０宗以上個案，３５宗來自英國，２８宗來自美國

，２２宗來自泰國，２１宗來自印度，２０宗來自菲律賓，１４宗分別來自澳洲和新加坡。



＊新增４宗死亡個案＊



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增４宗死亡個案，涉３男１女，年

齡介乎８０至８２歲，其中一位無打針，涉８２歲男患者，有高血壓、糖尿病和中風，７月１８

日送入威爾斯親王醫院，有肺花，入院時核酸檢測陽性，ＣＴ值少於２０，７月２５日轉到北大

嶼山醫院，其後情況轉差，延至昨日離世。

另亦包括８１歲女士，已打兩針，有肺氣腫，經北區醫院入院，入院時核酸檢測是陰性及陽

性，可能是後期新冠感染個案，８月８日情況惡化，８月１１日離世。



＊增２００宗新症需入院＊



李立業表示，現時有１５６５人正在留醫，４２９人在隔離病房，共２６人危殆及２１人嚴

重，其中９人接受深切治療。近日再多２００宗新症需要入院，有２３位是３歲以下兒童，呼籲

家長帶子女打針，他又重申第四針接種年齡已降至５０歲，呼籲市民盡快接種。



＊新增１２間院舍爆疫＊



張竹君指，新增１２間院舍爆疫，涉７間老人院舍及５間殘疾人士院舍，包括路德會梁季彝

夫人安老院、春天（西環）護老之家、天龍苑護老院、萬壽宮安老院、彩怡之家（荃灣）、友愛

展能中心暨宿舍（宿舍）、新生精神康復會思悅園等。（ｈｙ）

