【新冠肺炎】學校呈報２１４宗確診個案，沒有學校需停課

《經濟通通訊社１２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校今日呈報

２１４宗個案，來自１７９間學校，涉１４７名學生及６７名教職員，過去７日有８５間學校有

兩宗以上的確診個案，沒有學校個別班級需要停課一周。（ｈｙ）

