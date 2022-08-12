【企業盈喜】新時代能源（１６６）料中期虧轉盈最多賺２﹒２億元

《經濟通通訊社１２日專訊》新時代能源（００１６６）預期，截至今年６月底止中期，稅
後盈利約２億至２﹒２億元，去年同期錄得虧損２２００萬元。
該集團指，轉虧為盈主要由於公司之加拿大附屬公司營業利潤所貢獻。期內，加拿大附屬公
司每天生產約１２７００桶油當量（９５％天然氣），並能從商品價格飆升中實現可觀的正現金
流。（ｈｙ）
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