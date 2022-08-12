【企業盈警】雲能國際（１２９８）料中期虧損減少約９６％

《經濟通通訊社１２日專訊》雲能國際（０１２９８）預期，截至今年６月底止中期，虧損

按年減少約９６％，去年同期錄得虧損２９５０萬元。

該集團指，虧損減少主要由於供應鏈業務之收入增加，相應毛利增加；存貨的減值虧損減少

及經營開支減少。（ｈｙ）

