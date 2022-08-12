【大國博弈】中石化擬於本月２９日或前後向美證交會申ＡＤＲ退市

《經濟通通訊社１２日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，已於今日

（美國東部時間）通知紐約證券交易所，公司將根據１９３４年美國證券交易法（經修訂）規定

，申請自願將其美國存托股份從紐交所退市。

經綜合考慮一些相關因素，包括公司發行在外的存托股所對應的Ｈ股數量與公司全部Ｈ股數

量相比較少，公司存托股的交易量與公司Ｈ股全球交易量相比相對有限，以及長期維持存托股在

紐交所上市和該等存托股及對應Ｈ股在美國證券交易委員會註冊並遵守證券交易法規定的定期報

告及相關義務所涉的較大行政負擔，公司董事會批准存托股從紐交所退市，並根據未來相關實際

情況，在公司滿足證券交易法相關規定的前提下申請撤銷該等存托股和對應Ｈ股的註冊。

公司擬於今年８月２９日或前後向美國證交會提交一份２５表格，以將其存托股自紐交所退

市。該等退市預計在２５表格提交後十日生效。於生效日及自生效日之後，公司的存托股不再於

紐交所上市。

退市生效後，公司將根據未來相關實際情況，在滿足證券交易法相關標準的前提下，可能尋

求根據相關規定要求及程序撤銷公司存托股及所對應Ｈ股在證券交易法下的註冊，並終止相關信

息披露義務。公司亦將根據相關實際情況考慮是否根據存托協議的規定在適當的情況下終止存托

股計劃。（ｂｎ）

