【大國博弈】中鋁擬於本月２２日或前後向美證交會申ＡＤＲ退市

《經濟通通訊社１２日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）宣布，公司已

於今日（美國東部時間）通知紐約證券交易所，公司擬申請自願將其美國存託證券股份從紐交所

退市，並根據１９３４年美國證券交易法（經修訂）規定撤銷該等存託股和對應外資普通股的註

冊。經考慮一些相關因素，包括公司存託股的交易量與公司Ｈ股全球交易量相比有限，以及維持

存託股在紐交所上市和該等存託股及對應Ｈ股在美國證券交易委員會註冊並遵守證券交易法規定

的定期報告及相關義務所涉的較大行政負擔和成本，公司董事會批准存託股從紐交所退市，並根

據證券交易法規定撤銷該等存託股和對應Ｈ股的註冊。

因此，公司擬於今年８月２２日或前後向美國證交會遞交一份２５表格，以將其存託股自紐

交所退市。該等退市預計在２５表格遞交十日後生效。存託股在紐交所交易的最後日期為

２０２２年９月１日或前後。於該日期及自該日期之後，公司的存託股不再於紐交所掛牌，而此

後公司的美國存託股是否會在場外交易市場上交易，將取決於股東和獨立第三方的行動，不涉及

公司的參與。

退市生效後，一旦公司滿足撤銷註冊的條件，公司擬向美國證交會遞交表格１５Ｆ，以根據

證券交易法撤銷存託股和對應Ｈ股的註冊。此後，公司在證券交易法下的申報義務即告暫停，除

非１５Ｆ表格被後續撤回或遭拒絕。註冊撤銷及公司在證券交易法下申報義務的終止預計在

１５Ｆ表格遞交後的９０日後正式生效。公司擬在存託股自紐交所退市後，在適當時候根據存託

協議規定以適當方式終止其存託股計劃。（ｂｎ）

