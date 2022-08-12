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12/08/2022 09:22

【聚焦人幣】人幣中間價貶８９點子，報６﹒７４１３

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４１３，
較上個交易日跌８９點子，上個交易日報６﹒７３２４。
　　美國勞工部公布，生產者物價指數（ＰＰＩ）按年升幅由６月份的１１﹒３％，放緩至７月
份的９﹒８％，並低於預期的１０﹒４％。核心ＰＰＩ按月升０﹒２％，低於預期及前值的
０﹒４％，按年升幅亦由８﹒４％放緩至７﹒６％，符合預期。數據令投資者憧憬美國通脹見頂
。美元匯價在數據公布後小幅下跌，最低跌至１０４﹒６５，與昨天的低位１０４﹒６４極之近
，其後反彈並重上１０５水平，收報１０５﹒１２，跌０﹒１１％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７４１３　　＋８９﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９５５０　＋２３４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０６６３　　－１７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５９９　　＋２０﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２１８６　　　－８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７８７０　＋２０８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３３５２　＋２５０﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９２０３　　＋３５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１５９６　＋１７７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２８１０　＋１１５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９４　　－１７﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒０３２０　＋１２９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４１３３　　＋５７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒５７００　　　－８﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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