【聚焦人幣】人幣中間價貶８９點子，報６﹒７４１３

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４１３，

較上個交易日跌８９點子，上個交易日報６﹒７３２４。

美國勞工部公布，生產者物價指數（ＰＰＩ）按年升幅由６月份的１１﹒３％，放緩至７月

份的９﹒８％，並低於預期的１０﹒４％。核心ＰＰＩ按月升０﹒２％，低於預期及前值的

０﹒４％，按年升幅亦由８﹒４％放緩至７﹒６％，符合預期。數據令投資者憧憬美國通脹見頂

。美元匯價在數據公布後小幅下跌，最低跌至１０４﹒６５，與昨天的低位１０４﹒６４極之近

，其後反彈並重上１０５水平，收報１０５﹒１２，跌０﹒１１％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７４１３ ＋８９﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９５５０ ＋２３４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０６６３ －１７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５９９ ＋２０﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２１８６ －８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７８７０ ＋２０８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３３５２ ＋２５０﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９２０３ ＋３５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１５９６ ＋１７７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２８１０ ＋１１５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９４ －１７﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒０３２０ ＋１２９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４１３３ ＋５７﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒５７００ －８﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

