【聚焦人幣】人幣中間價貶８９點子，報６﹒７４１３

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４１３，
較上個交易日跌８９點子，上個交易日報６﹒７３２４。
美國勞工部公布，生產者物價指數（ＰＰＩ）按年升幅由６月份的１１﹒３％，放緩至７月
份的９﹒８％，並低於預期的１０﹒４％。核心ＰＰＩ按月升０﹒２％，低於預期及前值的
０﹒４％，按年升幅亦由８﹒４％放緩至７﹒６％，符合預期。數據令投資者憧憬美國通脹見頂
。美元匯價在數據公布後小幅下跌，最低跌至１０４﹒６５，與昨天的低位１０４﹒６４極之近
，其後反彈並重上１０５水平，收報１０５﹒１２，跌０﹒１１％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７４１３ ＋８９﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９５５０ ＋２３４﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０６６３ －１７﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５９９ ＋２０﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２１８６ －８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７８７０ ＋２０８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３３５２ ＋２５０﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９２０３ ＋３５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒１５９６ ＋１７７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２８１０ ＋１１５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９４ －１７﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒０３２０ ＋１２９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４１３３ ＋５７﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒５７００ －８﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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