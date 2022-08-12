【新冠肺炎】上海又現７例本土病例，梅隴鎮等９地升為中風險

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》在連續７日疫情零新增後，上海衛健委通

報，昨日上海又新增本土新冠肺炎確診病例２例和無症狀感染者５例，其中１例確診病例和４例

無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例８例和無症狀感染者１４例

，均在閉環管控中發現。根據疫情所涉及的區域，上海９個區域劃為疫情高中風險區，分別位於

徐匯區華涇鎮和閔行區梅隴鎮。

