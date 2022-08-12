【新冠肺炎】全國增本土陽性１８５１宗，海南逾１２００宗佔最多

《經濟通通訊社１２日專訊》內地昨日（１１日）新增本土確診及無症狀感染合計１８５１

宗，較前日略少７％。國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例７０４宗。其中境外輸入病

例５６宗，含１８宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例６４８宗（海南５９５宗，廣東

２２宗，內蒙古９宗，西藏７宗，福建５宗，上海２宗，河南１宗，重慶１宗，四川１宗，貴州

１宗，雲南１宗，陝西１宗，甘肅１宗，新疆１宗），含１１宗由無症狀感染者轉為確診病例。

無新增死亡或疑似病例。

全國報告新增無症狀感染者１３０５宗，其中境外輸入１０２宗，本土１２０３宗（海南

６１４宗，新疆４１０宗，浙江６０宗，兵團４３宗，西藏２０宗，廣東１４宗，江西１１宗，

內蒙古７宗，湖北６宗，上海５宗，廣西５宗，湖南４宗，河南１宗，重慶１宗，四川１宗，陝

西１宗）。



＊海南今日「社會面清零」難達標＊



海南疫情仍然嚴峻，昨日新增本土新冠確診病例５９５宗，新增本土無症狀感染者６１４宗

。佔全國新增個案總數近七成。當地政府此前要求本周五（１２日）前完成「社會面清零」目標

，恐難完成。海口市今日臨時實施全域靜態管理，海南東方市的全域靜態管理時間延長三天，從

１２日零時起－１４日２４時。

另外，在連續７日疫情零新增後，上海衛健委通報，昨日又新增本土新冠肺炎確診病例２例

和無症狀感染者５例，其中１例確診病例和４例無症狀感染者在隔離管控中發現。上海發布稱７

名陽性感染者均有同一相對密閉空間（徐匯區衛強足浴店）的暴露情況，存在明確流行病學關聯

。

另外，新疆維吾爾自治區昨日新增確診病例１宗，為昌吉州呼圖壁縣無症狀感染者轉確診病

例；新增無症狀感染者４１０宗。烏魯木齊從１０日上午８時起，在全市重點城區實施臨時性靜

態管理措施，時間暫定５天，期間要求居民非必要不外出。佔病例最多的伊寧市也繼續實施靜態

管理。（ｃａ）

