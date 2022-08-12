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12/08/2022 09:49

【內房困局】融創擬境內債展期涉資近２１億，延兩年分批支付本金

　　《經濟通通訊社１２日專訊》深陷債務泥沼的內房融創（０１９１８）繼續推進境內債展期
，公司旗下融創房地產發行的境內公司債「１６融創０７」將於下周二（１６日）回售。該期債
餘額近２１億元（人民幣．下同），融創擬將本金展期兩年分批支付，並將於今日至下周一
（１５日）召開持有人會議審議相關議案。
　　「１６融創０７」的受托管理人國泰君安證券昨晚發布的公告顯示，本金展期具體方案為
：２０２３年２月１６日兌付１０％的本金；２０２３年８月１６日兌付１５％的本金；
２０２４年２月１６日兌付２０％的本金；２０２４年８月１６日兌付５５％的本金。對於本期
利息兌付，擬調整為８月１８日兌付本期應計利息的２０％，剩餘８０％利息將於１１月１６日
前兌付。
　　融創房地產集團將以寧波甬珅企業管理咨詢有限公司１００％股權為本期債券提供質押增信
。寧波甬珅持有寧波漢融置業有限公司５０％的股權、持有寧波武創置業有限公司２５％的股權
，主要涉及寧波雲起府項目，未售貨值近４２億元。
　　「１６融創０７」目前存續規模為２０﹒９４億元，期限為５＋１＋１年，第六年上調票面
利率後最新為６﹒８％。（ｗｌ）

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