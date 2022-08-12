【人行操作】人行續２０億逆回購利率持平，本周完全對沖到期量

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行連續第１３日進行２０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購操作，中標利率持平２﹒１０％，今日有２０億元逆回購到期，完全對沖到期量。
本周公開市場有１００億元７天期逆回購到期，人行全周零投放零回籠。（ｃａ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|大行報告12/08/2022
【大行炒D乜】太古績靚派得爽兼回購 大行即升目標價
|開市Good Morning12/08/2022
溫鋼城：恒指上望20300水平 中移動53元見初步阻力
|財經熱話12/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，COINBASE遭SEC調查
|中國故事11/08/2022
《神州經脈》幣策定調仍偏鬆 本土陽性突倍增 A場勁升成交活躍
|財經熱話11/08/2022
太古扭虧增派息兼擬回購飆一成 國泰虧損收窄升逾兩年高
|樓市「胡」言11/08/2022
【胡．說樓市分析：當建築期付款成為主流，加息真係無得轉凍飲咁簡單? 】
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰