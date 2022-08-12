【大國博弈】英媒稱習近平將於下周訪問沙特，拜登上月失意而回

《經濟通通訊社１２日專訊》中國國家主席習近平在自２０２０年１月新冠疫情爆發後再無

外訪行程，據英國《衛報》最新報道，習近平將在下周訪問沙特，若消息屬實，這將是習近平逾

兩年半以來首次外事出訪。不過，中國外交部表示，關於習近平訪問沙特的媒體報道沒有信息提

供。

報道稱，沙特將以高規格接待習近平，正在準備盛大的歡迎儀式，預計習近平將訪問首都利

雅得、港口城市吉達以及正在規劃中的新未來城。當局正計劃懸掛上千幅中文標語並接待數百名

政要。

美國總統拜登上月才訪問沙特，但在當地遭到冷遇。拜登最終未能達成此行的主要目的，即

說服沙特增加對美國的石油出口，這顯示出拜登與沙特實際領導人王儲穆罕默德．本．薩勒曼的

關係並得到修補。由於不滿拜登早前宣布終止支持沙特介入也門內戰，及有意與伊朗達成核子協

議等中東政策，讓原本友好的沙國與美國關係生變。

相反，沙特與中國的關係逐漸升溫。事實上，在今年３月俄烏戰爭爆發之初，就傳出沙特有

意主動邀請習近平到訪該國，甚至願意考慮對中國出口石油時改採人民幣計價。與此同時，沙特

也拒絕批評俄羅斯。至４月，習近平與沙特王儲通電話，習近平強調，中方支持沙方維護國家主

權、安全、穩定，支持沙方自主探索符合自身國情的發展道路，將繼續推動共建「一帶一路」倡

議同沙特「２０３０願景」對接，打造兩國能源、經貿、高技術等領域高水平合作格局。

《華爾街日報》分析，習近平參訪的目的是希望趁著美國注意力與資源放在亞洲時，趁機填

補中東的權力中空，增加區域影響力。哈佛貝爾弗中心中東研究所研究員、哈德遜研究所高級研

究員阿利亞亞表示，中國是沙特阿拉伯最大的貿易夥伴，最大的石油買家。而對中國而言，參訪

沙特除了貿易考量亦有戰略考量，因為中國一直在謀劃在非洲以及其他地區設立軍事基地。

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