【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：７月人幣支付跌６﹒７％維持第五大活躍

《經濟通通訊社１２日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布人民幣月度報告和

數據統計顯示，２０２２年７月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五

大最活躍貨幣的位置，佔比２﹒２％。與６月相比，人民幣支付金額總體減少了６﹒７％，同時

所有貨幣支付金額總體減少了７﹒８７％。７月，以歐元區以外的國際支付作為統計口徑，人民

幣位列第六，佔比１﹒５１％。（ｗｌ）

