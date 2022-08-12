【ＦＯＣＵＳ】人口推算淪鏡花水月，負增長需搶「人才紅利」

【ＦＯＣＵＳ】香港人口２０２２年增至「７６５萬」的預測，已成鏡花水月；２０４１年
「８１０﹒８萬見頂」，又會否有奇跡發生？自１９９７年以來錄得最多的１１﹒３萬居民淨移
出，疊加逾２﹒６萬人口自然減少－－政府統計處最新數據顯示，全港人口跌穿７３０萬關，重
回２０１５年的７２９萬水平，而此並非孤例。
＊跌穿７００萬非天方夜譚？＊
從２００８年底至今，琅琅上口的「七百萬」香港人的叫法，會否需要改口？若按２０２０
年中、２０２１年中、２０２２年中，居民淨移出分別為４﹒９１萬、６﹒９２萬、１１﹒３２
萬，以及人口自然增長分別為６００、－１﹒１８萬、－２﹒６５萬的態勢，從最新的
７２９﹒１６萬跌穿７００萬，恐並非天方夜譚。
此似乎跟政府統計處２０２０年９月發布的人口推算有出入，當時報告預計，居港人口
２０２２年突破７６５萬、２０２６年突破７８０萬、２０３０年突破７９０萬、２０３４年突
破８００萬、２０４１年８１０﹒８萬觸頂。
政府的解讀是，香港作為國際城市，人口流動性一直很高，而淨遷移就涵蓋香港居民以工作
、讀書和移民等目的進出香港的流動；同時，出生數字大跌可能受新冠疫情影響，而隨著人口高
齡化，死亡人數過去５年皆錄漸升。
＊少子老齡化將成為常態＊
港府似極力回避「移民潮」的說法，但人口負增長並非孤例。日本總務省本周亦公布截止今
年１月１日數據，日本人口錄連續１３年負增長，主因是出生及死亡人數分別創新低及新高，其
中東京都市圈的人口錄２６年來首降。
而在中國內地，中共黨刊《求是》雜誌８月號刊登國家衛健委文章，明確稱「十四五」
（２０２１－２０２５年）期間中國人口將進入負增長階段，少子老齡化將成為常態，２０３５
年前後將進入重度老齡化階段（６０歲以上人口超三成）。聯合國７月發布的《世界人口展望
２０２２》報告就預計，中國最早在２０２３年出現人口負增長，到２０５０年將減少１﹒０９
億。
人口負增長不單衝擊澳優（配方奶生產商）、好孩子（嬰兒車生產商）、愛英仕（紙尿褲生
產商）的上半年業績，更因佐證房地產繁榮長周期已現拐點，對中國經濟增長模式乃至地方財政
、財富配置、金融業、養老業等產生深遠影響。
香港、內地如何應對挑戰？「人口紅利」是時候轉向「人才紅利」。
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