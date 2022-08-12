  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/08/2022 12:59

【ＦＯＣＵＳ】人口推算淪鏡花水月，負增長需搶「人才紅利」

　　【ＦＯＣＵＳ】香港人口２０２２年增至「７６５萬」的預測，已成鏡花水月；２０４１年
「８１０﹒８萬見頂」，又會否有奇跡發生？自１９９７年以來錄得最多的１１﹒３萬居民淨移
出，疊加逾２﹒６萬人口自然減少－－政府統計處最新數據顯示，全港人口跌穿７３０萬關，重
回２０１５年的７２９萬水平，而此並非孤例。
　
＊跌穿７００萬非天方夜譚？＊
　
　　從２００８年底至今，琅琅上口的「七百萬」香港人的叫法，會否需要改口？若按２０２０
年中、２０２１年中、２０２２年中，居民淨移出分別為４﹒９１萬、６﹒９２萬、１１﹒３２
萬，以及人口自然增長分別為６００、－１﹒１８萬、－２﹒６５萬的態勢，從最新的
７２９﹒１６萬跌穿７００萬，恐並非天方夜譚。
　　此似乎跟政府統計處２０２０年９月發布的人口推算有出入，當時報告預計，居港人口
２０２２年突破７６５萬、２０２６年突破７８０萬、２０３０年突破７９０萬、２０３４年突
破８００萬、２０４１年８１０﹒８萬觸頂。
　　政府的解讀是，香港作為國際城市，人口流動性一直很高，而淨遷移就涵蓋香港居民以工作
、讀書和移民等目的進出香港的流動；同時，出生數字大跌可能受新冠疫情影響，而隨著人口高
齡化，死亡人數過去５年皆錄漸升。
　
＊少子老齡化將成為常態＊
　
　　港府似極力回避「移民潮」的說法，但人口負增長並非孤例。日本總務省本周亦公布截止今
年１月１日數據，日本人口錄連續１３年負增長，主因是出生及死亡人數分別創新低及新高，其
中東京都市圈的人口錄２６年來首降。
　　而在中國內地，中共黨刊《求是》雜誌８月號刊登國家衛健委文章，明確稱「十四五」
（２０２１－２０２５年）期間中國人口將進入負增長階段，少子老齡化將成為常態，２０３５
年前後將進入重度老齡化階段（６０歲以上人口超三成）。聯合國７月發布的《世界人口展望
２０２２》報告就預計，中國最早在２０２３年出現人口負增長，到２０５０年將減少１﹒０９
億。
　　人口負增長不單衝擊澳優（配方奶生產商）、好孩子（嬰兒車生產商）、愛英仕（紙尿褲生
產商）的上半年業績，更因佐證房地產繁榮長周期已現拐點，對中國經濟增長模式乃至地方財政
、財富配置、金融業、養老業等產生深遠影響。
　　香港、內地如何應對挑戰？「人口紅利」是時候轉向「人才紅利」。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS12/08/2022
【FOCUS】人口推算淪鏡花水月　負增長需搶「人才紅利」
人氣文章財經熱話12/08/2022
業績勝預期兼增派息大行齊唱好　中移動股價穩升創逾兩月高
人氣文章財經熱話12/08/2022
【小米出新機】小米曾飆近4%　溫鋼城坦言有保留　不宜高追要食胡！
人氣文章財經熱話12/08/2022
《午市前瞻》專家指成交淡靜升跌難有指標性 中移動現價追料蝕價
人氣文章大行報告12/08/2022
【大行炒D乜】太古績靚派得爽兼回購　大行即升目標價
人氣文章開市Good Morning12/08/2022
溫鋼城：恒指上望20300水平　中移動53元見初步阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金