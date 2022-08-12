【新冠肺炎】持「黃碼」者即日快測陰性可進入各法院大樓

《經濟通通訊社１２日專訊》司法機構宣布，即日起，持「疫苗通行證」「紅碼」人士（即

２０１９冠狀病毒病確診者）不得進入司法機構所有處所。持「黃碼」人士（即正接受醫學監察

的抵港人士）若當日快速抗原測試結果為陽性或沒有進行快速抗原測試，亦不應前往任何司法機

構處所。

至於其他持「黃碼」的法庭使用者可以進入各法院大樓，但前提是他們須先取得當日快速抗

原測試陰性結果，並須嚴格遵從司法機構處所的所有防疫措施，包括佩戴口罩（除非獲法官或司

法人員准許除下口罩）和接受強制體溫檢測。

由下星期一（１５日）起，任何出席法庭聆訊而持有「黃碼」的主要法庭使用者，如須除下

口罩發言（例如證人作供時），他們應在可行的情況下在聆訊前通知有關的法官或司法人員其持

有「黃碼」的情況。主審法官或司法人員將作出適當指示，包括要求有關法庭使用者出示當日的

快速抗原測試結果的圖像。相關法律代表亦應按情況協助其證人向法庭報告有關情況。

現行要求出席有陪審團參與的法律程序的若干主要法庭使用者每天需進行快速抗原測試的安

排將會繼續，以保障公眾健康。（ｃｌ）

